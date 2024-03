Regierung Biden zur Lage der Nation: Wirtschaft, Israel und sein Alter

Biden hat in seiner Ansprache auch dazu aufgerufen, die Demokratie in den USA mit aller Kraft zu verteidigen. „Die Bedrohung der Demokratie muss abgewehrt werden“, sagte der 81-Jährige. „Mein Vorgänger und einige von Ihnen hier versuchen, die Wahrheit über den 6. Januar zu begraben“, sagte er mit Blick auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump und den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021, als Trump-Anhänger den Parlamentssitz in der Hauptstadt Washington stürmten.