TV-Duell Bidens Debakel: Kandidaten-Frage beschäftigt Demokraten

Nach seinem desaströsen Auftritt beim TV-Duell gegen Herausforderer Donald Trump weist US-Präsident Joe Biden Forderungen nach einem alternativen Kandidaten für die Präsidentenwahl von sich. „Ich würde nicht wieder antreten, wenn ich nicht mit meinem ganzen Herzen und meiner Seele glauben würde, dass ich diesen Job machen kann“, sagte der 81-Jährige am Freitag bei einem Auftritt im Bundesstaat North Carolina. Wenige Stunden später präsentierte er sich bei einer weiteren Veranstaltung in New York City geschlossen mit zwei demokratischen Parteikolleginnen. „Er ist der Beste!“, rief Senatorin Kirsten Gillibrand nach einer demonstrativen Umarmung auf der Bühne.