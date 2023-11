Diplomatie Bisschen Frieden - Biden und Xi sprechen wieder miteinander

Der US-Präsident und der chinesische Staatschef ziehen sich in ein schickes Anwesen mit üppigen Gärten in den Hügeln südlich von San Francisco zurück, um in Ruhe miteinander zu reden. Ein Jahr lang haben sie sich nicht gesehen, nicht miteinander gesprochen. Kein Telefonat, keine Videoschalte, nichts. Nun, ein Jahr und einen Tag nach ihrem jüngsten Treffen am Rande des G20-Gipfels im November 2022 in Bali, kommen sie am Rande des Apec-Gipfels in Kalifornien zusammen. Aber nicht in einem Konferenzraum auf dem Gipfelgelände, sondern 45 Kilometer von San Francisco entfernt, im Gartenidyll. Weit weg vom Lärm der Stadt, vom Gipfeltrubel, von Demonstranten.