„Liegt an uns“ : Boris Johnson will von Brexit-Handelspakt überzeugen

London Wenn es nach dem britischen Premier geht, bricht jetzt eine neue Ära für Großbritannien an. Die Möglichkeiten der neuen „Freiheit“ nach dem Brexit-Abkommen müsse gut genutzt werden, bewirbt Johnson den Deal gegen Kritiker im eigenen Lager.

„Freiheit ist, was du daraus machst“, sagte der Premier weiter. In Bereichen wie Tierwohlstandards sowie Regeln für Chemikalien oder den Datenschutz sei das Land künftig unabhängig von Brüssel und müsse dies nutzen. Schatzkanzler Rishi Sunak kündigte in der „Mail on Sunday“ den Beginn einer „neuen Ära“ an. Er wolle in die Infrastruktur des Landes investieren und Unternehmer sollten für ihren Mut belohnt werden.