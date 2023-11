Krieg in Nahost Botschaft nimmt ausgereiste Deutsche in Rafah in Empfang

„Gleichzeitig arbeiten wir mit Hochdruck weiter an der Ausreise der verbliebenen Deutschen in Gaza“, schrieb das Ministerium in einem weiteren X-Post. Auch die Bemühungen um die deutschen Geiseln gingen intensiv weiter. Gearbeitet werde zudem an der Aufstockung der dringend benötigten Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen.