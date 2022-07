Extremismus : Brasiliens Politiker mahnen nach politischer Gewalt zur Ruhe

Foz do Iguaçu Mit rechtspopulistischen Äußerungen macht Präsident Bolsonaro immer wieder Schlagzeilen - die Stimmung im Land ist aufgeheizt. Nun feuerte ein Anhänger tödliche Schüsse auf einen politischen Gegner.

Der Vorfall ereignete sich bei einer Party zum 50. Geburtstag des Schatzmeisters der Arbeiterpartei in Foz do Iguaçu im Bundesstaat Paraná. Die Feier stand ganz im Zeichen der Partei Lulas und seiner Kandidatur - nahm aber ein jähes Ende, als der spätere Todesschütze in seinem Wagen vorfuhr, in dem nach Polizeiangaben Musik mit Bezug zu Bolsonaro lief. Der Gastgeber habe den ungebetenen Besucher daraufhin aufgefordert zu gehen, was dieser zunächst auch getan habe.