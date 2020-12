Ringen um Handelspakt : Brexit: Bewegung im Streit über Fischerei

London/Brüssel Die Frage nach dem Zugang für EU-Fischerboote in britische Gewässer gehört zu den schwierigsten bei den Verhandlungen über einen Brexit-Handelspakt. Jetzt bewegt sich etwas - aber reicht das?

Die EU-Kommission bestätigte, dass Präsidentin Ursula von der Leyen und der britische Premierminister Boris Johnson am Montag zu den Verhandlungen und zur Lage in der Corona-Pandemie telefoniert hätten. Details wurden nicht bekannt. EU-Unterhändler Michel Barnier will die EU-Staaten (16.00 Uhr) und die Experten im EU-Parlament (18.00 Uhr) über den Verhandlungsstand informieren.

Sollten die Verhandlungen scheitern, könnte sich das durch die Coronavirus-Pandemie verursachte Chaos an Großbritanniens Häfen noch verschlimmern. Frankreich hatte am Sonntag den Warenverkehr von Großbritannien am Ärmelkanal gestoppt, nachdem die britische Regierung ihre Erkenntnisse über eine neue Variante des Coronavirus mitgeteilt hatte. Premierminister Boris Johnson zufolge soll der Warenverkehr so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden. Aus Pariser Regierungskreisen hieß es, man arbeite an einer Lösung, die im Laufe des Tages präsentiert werden dürfte. Manch einer sah in dem Chaos am Ärmelkanal einen Vorgeschmack auf einen möglichen No Deal.