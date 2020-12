Übergangsphase läuft aus : Brexit-Handelspakt: Einigung in Sicht?

Brexit-Handelspakt: Einigung in Sicht?

Geht es nun bei einem Brexit-Deal ganz schnell? Nach Angaben aus London ist ein Handelspakt in greifbare Nähe gerückt. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB

London Klappt es rechtzeitig zu Weihnachten noch mit einem Brexit-Abkommen? Vielerorts ist Zuversicht zu hören. Und nun gibt es auch greifbare Fortschritte.

Im Streit über einen Brexit-Handelspakt haben sich die Europäische Union und Großbritannien auf eine Einigung zubewegt. „Wir sind jetzt in der Endphase“, sagte ein EU-Vertreter am Nachmittag.

In London war aus britischen Regierungskreisen zu hören, eine Einigung noch am Mittwoch sei „möglich, aber alles andere als sicher“.

Aus mehreren anderen Quellen hieß es, der lange sehr schwierige Punkt der fairen Wettbewerbsbedingungen sei nun geklärt und beim zweiten Knackpunkt Fischerei sei man sich sehr nahe. Doch zogen sich die Verhandlungen in Brüssel anschließend bis in den Abend, ohne dass viel nach außen drang. Die EU-Seite gab sich weiter zuversichtlich.

Beide Seiten verhandeln seit Monaten über einen Handelsvertrag für die Zeit ab 1. Januar. Dann endet die Brexit-Übergangsphase. Gelänge eine Einigung, könnte ein harter wirtschaftlicher Bruch zum Jahresende in letzter Minute vermieden werden. Allerdings könnte ein Abkommen wegen der Kürze der Zeit nicht mehr rechtzeitig ratifiziert werden. Es müsste wohl ganz oder in Teilen vorläufig angewendet werden. Vorher müssten in jedem Fall die EU-Staaten zustimmen.