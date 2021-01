Verzögerungen und Engpässe : Britische Unternehmen bekommen Brexit-Folgen zu spüren

London Der Ausstieg Großbritanniens aus dem Binnenmarkt und der Zollunion macht Firmen auf der Insel mehr zu schaffen, als es die optimistischen Äußerungen von Premier Boris Johnson erwarten ließen. Besonders Fischer in Schottland fürchten um ihre Existenz.

John Charles, ein Unternehmer in der Fischverarbeitung aus dem schottischen Aberdeen, kann seine Kunden in Deutschland nicht mehr bedienen, wie er der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte. „Die Situation ist, dass die Kosten für die Export-Bescheinigungen für Europa es einem unmöglich machen, als kleiner Exporteur Geschäfte zu machen“, so Charles.

Der für schottische Fischprodukte wichtigste Logistikkonzern DFDS teilte seinen Kunden am Donnerstagabend mit, der Transport von Frachtladungen gemischter Produkte werde bis zur kommenden Woche ausgesetzt. Die Chefin des Verbands Seafood Scotland, Donna Fordyce, sprach von einem „perfekten Sturm“ aus Folgen der Corona-Pandemie und dem Brexit für die Branche. Viele Unternehmen seien nicht in der Lage, die erforderlichen Unterlagen auszufüllen. Hinzu kämen Probleme bei den IT-Systemen und Verwirrung über die neuen Regelungen. „Wir könnten innerhalb sehr kurzer Zeit die Zerstörung einer jahrhundertealten Branche sehen, die einen erheblichen Teil der schottischen Wirtschaft ausmacht“, warnte Fordyce der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge.

Auch der Paket-Dienstleister DPD zog am Freitag Konsequenzen und stellte Lieferungen von Großbritannien auf den europäischen Kontinent und nach Irland vorübergehend ein. Grund sei die erhöhte Belastung durch die erforderliche Zollbürokratie, wie das Unternehmen auf seiner Webseite mitteilte. 20 Prozent der Pakete wurden demnach ohne ausreichende Zollerklärung abgesendet und müssten an die Absender zurückgeschickt werden.

Schwierigkeiten gibt es auch für die Textileinzelhändler, deren Waren häufig in Asien hergestellt werden. Dem an Heiligabend vereinbarten Handelspakt zufolge fallen für Kleider und Accessoires, die beispielsweise aus Bangladesch oder Kambodscha stammen, nun Zölle an, wenn sie von Großbritannien aus in die Europäische Union geliefert werden. Nur Waren, die in Großbritannien weiterverarbeitet oder veredelt wurden, dürfen zollfrei ins EU-Zollgebiet eingeführt werden. Die Regeln dazu sind komplex und von Warengruppe zu Warengruppe unterschiedlich.