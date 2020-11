Kritik an Premier Johnson : Britisches Oberhaus erteilt Brexit-Gesetz wieder Abfuhr

London Brexit-Streit auf allen Ebenen: Die Lords im britischen Oberhaus stimmten erneut gegen das umstrittene Binnenmarktgesetz. Für die Regierung ist das Gesetz ein „Sicherheitsnetz“, für Kritiker ein Vertragsbruch.

Das House of Lords stimmte am späten Montagabend in London mit großer Mehrheit gegen die entscheidenden Klauseln, mit 433 zu 165 Stimmen. Die Regierung kündigte umgehend an, trotzdem daran festzuhalten.