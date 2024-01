Bundesjustizminister Buschmann in Polen: Enge Kooperation wieder aufnehmen

Polen befindet sich in einer Umbruchsituation. Bodnar hatte diese Woche in einem Interview mit „Zeit Online“ gesagt, das polnische Verfassungsgericht werde „benutzt, um bestimmte politische Ziele durchzusetzen.“ Er fügte hinzu: „Ich hoffe, wir werden das eines Tages ändern können, aber noch sind wir nicht so weit.“