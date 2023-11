Prozess Chaotischer Auftritt: Trump und Richter geraten aneinander

Richter Arthur Engoron wies Trump am Montag mehrmals an, in seinem Gerichtssaal auf längliche „Reden“ zu verzichten: „Das ist keine politische Kundgebung, das ist ein Gerichtssaal“. Trump solle direkt auf die Fragen der Staatsanwaltschaft antworten. „Ich möchte nicht alles hören, was dieser Zeuge zu sagen hat“, so der Richter.