Berater von Scholz China: Deutsche Delegation spricht über internationale Lage

Scholz und Wang hatten schon am vergangenen Sonntag während der Sicherheitskonferenz in München gesprochen. China gilt als engster Verbündeter Russlands. Die Führung in Peking gab im Ukraine-Krieg bislang Rückendeckung. Sie verurteilte den Angriff bislang nicht, ebenso wie den Terrorüberfall der islamistischen Hamas vom 7. Oktober, die zum Gaza-Krieg mit Israel führten. China steht deshalb schon länger in der Kritik.