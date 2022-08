Konflikte : China droht erneut mit notfalls gewaltsamer Einnahme Taiwans

Peking Seit dem Besuch von Nancy Pelosi übt China in anhaltenden Manövern eine Eroberung Taiwans. Und wiederholt jetzt erneut eine bekannte Drohung.

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen um Taiwan hat China erneut damit gedroht, die Inselrepublik notfalls auch mit militärischen Mitteln einzunehmen. China werde stets große Anstrengungen unternehmen, eine friedliche Wiedervereinigung mit Taiwan zu erreichen, hieß es in einem am Mittwoch von der chinesischen Regierung veröffentlichten Weißbuch zur Taiwan-Frage.

Peking: „Jeden Versuch, unser Land zu spalten, vereiteln“

Man werde keine ausländische Einmischung in Taiwan tolerieren, so die chinesische Führung. „Wir werden jeden Versuch, unser Land zu spalten, vereiteln“, hieß es. „Das historische Ziel der Wiedervereinigung unseres Heimatlandes muss und wird verwirklicht werden.“ Ähnliche Drohungen hatte China auch in der Vergangenheit immer wieder in Bezug auf Taiwan ausgesprochen.