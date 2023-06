Shangri-La-Dialog China droht Taiwan bereits vor Sicherheitskonferenz

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der auch an der Konferenz in Singapur teilnimmt, hatte seinen chinesischen Amtskollegen um eine Begegnung am Rande gebeten. Die chinesische Seite lehnte das aber ab. Ein Streitpunkt ist, dass die USA den General 2018 mit Sanktionen belegt hatten, deren Aufhebung von Peking gefordert wird. Ohnehin herrscht weitgehend Funkstille zwischen beiden Ländern, da die Beziehungen auf einem Tiefpunkt gefallen sind. Für Samstag ist eine Grundsatzrede des US-Verteidigungsministers angekündigt, am Sonntag wird Chinas Verteidigungsminister zur neuen Sicherheitsagenda des Landes sprechen.