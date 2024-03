Konflikte China kritisiert Westen und lobt Russland-Verhältnis

Die zurückliegenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der ostasiatischen Inselrepublik Taiwan Mitte Januar bezeichnete Wang als „Lokalwahlen in einem Teil Chinas“. Peking zählt Taiwan zum Territorium Chinas, obwohl dort seit Jahrzehnten eine demokratisch gewählte Regierung an der Macht ist und die Kommunistische Partei in Peking die Insel noch nie regierte. Bei der Wahl gewann Lai Ching-te von der Demokratischen Fortschrittspartei. Die chinesische Regierung unter Staats- und Parteichef Xi Jinping sieht diese als separatistisch an. China will die Insel mit dem Festland wiedervereinigen - notfalls auch unter Einsatz militärischer Mittel.