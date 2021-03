Demokratiebewegung unter Druck : China verschärft Wahlgesetz in Hongkong

Peking/Hongkong Peking geht mit harter Hand gegen Hongkongs Demokratiebewegung vor. Neben dem umstrittenen Sicherheitsgesetz soll China nun eine Wahlrechtsreform dabei helfen, seine Kontrolle weiter auszuweiten.

Gyde Jensen (FDP), die Vorsitzende des Ausschusses für Menschenrechte und humanitäre Hilfe im Bundestag, kritisierte die neuen Regeln am Dienstag scharf: „Damit versetzt Peking der Demokratie in Hongkong den Todesstoß“, sagte Jensen. Neben Peking werde es nun künftig auch in Hongkong ein „Scheinparlament“ geben.

Jensen fordert die EU-Außenminister auf, sich unverzüglich mit internationalen Partnern wie den USA und Großbritannien abzustimmen. „Dabei muss es nicht nur um koordinierte individuelle Sanktionen gehen, sondern etwa auch darum, wie wir Menschen, die unter diesen neuen Umständen nicht mehr in Hongkong leben können, Aufenthalte in unseren Ländern vereinfachen“, sagte Jensen.

Mit der Wahlrechtsreform gerät die Hongkonger Demokratiebewegung weiter in die Defensive. Bereits im Juni 2020 hatte Peking ein umstrittenes Sicherheitsgesetz in Hongkong in Kraft gesetzt. Es richtet sich gegen Aktivitäten, die China als umstürzlerisch, separatistisch, terroristisch oder verschwörerisch ansieht. Bekannte Aktivisten wurden in den vergangenen Monaten wegen verhältnismäßig geringer Vergehen zu Gefängnisstrafen verurteilt. Eine ganze Reihe Hongkonger Aktivisten setzte sich zudem zuletzt aus Angst vor Strafverfolgung in andere Staaten ab.