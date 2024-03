Volkskongress Chinas Wirtschaft soll rund fünf Prozent wachsen

Angesichts der Wirtschaftskrise hatten sich vor allem in- und ausländische Unternehmen in diesem Jahr wichtige Signale vom Volkskongress erhofft. Doch die Signale der Regierung waren bestenfalls zwiespältig. Zwar bezeichneten Beobachter das Wachstumsziel von rund fünf Prozent als durchaus ambitioniert. Auch gab es Anzeichen, dass Peking dem krisengeschüttelten Immobilienmarkt stärker unter die Arme greifen will. So tauchte in den am Dienstag vorgelegten Regierungsberichten erstmals seit Jahren nicht mehr die Formulierung auf, „dass Wohnungen zum Leben und nicht zum Spekulieren da sind“.