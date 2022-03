Pandemie : Corona-Infektionszahlen in China steigen weiter

Peking China kämpft mit einem schweren Corona-Ausburch: Shenzhen und Changchun befinden sich bereits im Lockdown, auch in Peking sowie den Wirtschaftszentren Shanghai und Shenzhen steigen die Infektionszahlen.

In China breitet sich der schwerste Corona-Ausbruch seit zwei Jahren weiter aus. Nach Behördenangaben wurden landesweit 5154 neue Infektionen registriert und damit ein neuer Höchstwert in der derzeitigen Welle erreicht.

Sowohl Shenzhen als auch Changchun, die Provinzhauptstadt von Jilin, befinden sich derzeit in einem Lockdown, der sich auch auf die Wirtschaft auswirkt. In Changchun musste Volkswagen am Montag den Betrieb in drei gemeinsam mit dem chinesischen Partner FAW betriebenen Werken vorläufig einstellen. In Shenzhen stoppte der Apple-Zulieferer Foxconn die Produktion in seiner Fertigungsstätte.