Parteitag der Republikaner Demokraten halten neuen Trump-Vize Vance für gefährlich

Am späten Abend trat Trump erstmals nach dem Attentat wieder öffentlich auf. Der 78-Jährige trug eine Art weißen Verband am Ohr, reckte erneut die Faust in die Höhe und wurde in der Veranstaltungshalle von den Delegierten bejubelt. Er zeigte sich gemeinsam mit Vance - auf eine Rede auf der Bühne verzichtete er. Die wird erst in der Nacht zu Freitag deutscher Zeit erwartet. Vance wiederum soll schon in der Nacht zu Donnerstag vor den Delegierten sprechen.