Prozesse Der große Märtyrer - Trump und die historische Anklage

Alle Augen richten sich auf New York. Es gibt am Freitagmorgen nach der Anklageerhebung gegen Ex-Präsident Donald Trump keine aufsehenerregenden Proteste vor dem Gerichtsgebäude im Süden Manhattans. Dafür haben sich - wie in den Tagen zuvor - Dutzende Medienvertreter mit Kameras und TV-Übertragungswagen dort versammelt. Über ihnen kreist immer wieder ein Hubschrauber. Am Abend zuvor wurde wahr, was bereits vermutet wurde - und Trump sogar selbst vorhergesagt hatte. Der Republikaner ist von der New Yorker Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar angeklagt worden.