Hamas-Massaker „Der Horror begleitet uns“: Angehörige erinnern an Geiseln

Mit einer 20 Meter langen Tunnelattrappe auf dem Berliner Bebelplatz haben Angehörige an die israelischen Geiseln in der Hand der Terrororganisation Hamas erinnert und ihre Freilassung gefordert. Sie benannten den Platz neben der Staatsoper heute für die nächsten drei Wochen in „Platz der Hamas-Geiseln“ um.