Keine Mehrheit im Parlament : Der Machtkampf zwischen Conte und Renzi bewegt Italien

Matteo Renzi hatte mit seiner Splitterpartei Italia Viva am Mittwoch die Mitte-Links-Koalition platzen lassen. Foto: Alberto Pizzoli/POOL AFP/dpa

Rom Italiens große Regierungsparteien suchen nach dem Bruch der Mitte-Links-Koalition nach Wegen aus der Krise. Viele fragen sich, wie es mitten in der Pandemie so weit kommen konnte. Das Duell zweier ungleicher Politiker spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Renzi hatte mit seiner Splitterpartei Italia Viva am Mittwoch die Mitte-Links-Koalition platzen lassen. Die steht damit ohne Mehrheit im Parlament da. Die großen Koalitionspartner Fünf-Sterne-Bewegung und Demokratische Partei (PD) suchten am Donnerstag nach Lösungswegen aus der Krise. Conte, dessen Verbleib auf der Kippe stand, erhielt viel Zuspruch, auch in sozialen Medien.