Jack Teixeira Der Mann hinter dem US-Geheimdienstskandal

Tagelang suchten Ermittler in den USA fieberhaft nach der undichten Stelle in dem Skandal - nach der Person, die für die Veröffentlichung Dutzender vertraulicher Dokumente der US-Geheimdienste und des Pentagons im Internet verantwortlich ist. Schon seit Wochen kursieren sie teils in originaler Form, teils manipuliert im Netz: hoch sensible Informationen zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, auch zu Spähaktionen der USA gegen Verbündete. Der Schaden ist immens, das Vertrauen der Partner angekratzt. Eine Woche nach ersten Medienberichten gelingt nun der Durchbruch. Der mutmaßliche Maulwurf: ein Mann aus den eigenen Reihen.