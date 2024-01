USA DeSantis steigt aus Rennen um US-Präsidentschaft aus

DeSantis hatte bei der ersten Vorentscheidung der Republikaner im US-Bundesstaat Iowa mit rund 30 Prozentpunkten Abstand hinter dem Favoriten und Donald Trump gelegen und nur knapp vor der Gouverneurin von South Carolina, Nikki Haley, den zweiten Platz belegt. Zwei Tage vor der Vorwahl der Republikaner in New Hampshire stellte sich DeSantis nun hinter den ehemaligen Präsidenten. „Er hat meine Unterstützung, denn wir können nicht zur alten republikanischen Garde zurückkehren“, sagte DeSantis. Dazu gehöre auch Nikki Haley. Am Wochenende intensivierte diese ihre verbalen Attacken auf Trump und stellte die geistige Verfassung des 77-Jährigen sowie seine Eignung für eine weitere Amtszeit als Präsident infrage.