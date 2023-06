Umwelt Deutsche Wissenschaftler drängen auf EU-Naturschutzgesetz

Helge Bruelheide, Professor für Geobotanik an der Universität Halle, widerspricht der These, dass das Vorhaben eine sichere Versorgung mit Nahrungsmitteln gefährde. „Die größten Gefahren für die Ernährungssicherheit, sie alle gehen auf den Klimawandel zurück“, sagte er am Mittwochabend vor Journalisten. Und das Gesetz hilft Bruelheide zufolge dessen Folgen für die Landwirtschaft abzumildern.