Deutschland und die USA Deutsches Aufatmen nach Bidens Paukenschlag

Heil: „Ich hoffe, dass sie in der Lage sein wird, mit einer starken Kampagne auch zu gewinnen.“ Seine US-Gesprächspartner gingen davon aus, „dass jetzt ein Ruck durch die Partei gehen wird.“ Auch in anderen Staaten hätten Rechtspopulisten verloren und Demokraten gewonnen - in Frankreich etwa, in Großbritannien und in Polen. Heil: „Das macht Mut, dass auch diese Wahlen hier gut ausgehen können.“