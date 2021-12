Medien : Deutsches Verfahren gegen russischen Staatssender RT

Berlin/Moskau Der russische Staatssender RT sendet nun live in deutscher Sprache - und direkt gibt es Ärger mit Medienregulierern. Gleichzeitig sorgt die Blockade eines RT-Youtube-Kanals für Drohungen aus Moskau.

Der im Westen immer wieder als Propagandainstrument des Kremls kritisierte Sender RT - früher Russia Today - will in Deutschland sein Angebot ausbauen und hat sein deutschsprachiges TV-Programm schon länger geplant. Seit Donnerstag ist der Livestream nun unter anderem auf der Webseite von RT DE, das einen Standort in Berlin hat, zu sehen. Zudem wird er Angaben des Mediums zufolge auch per Satellit in 33 europäische Länder gesendet - dank einer Lizenz in Serbien, das eine prorussische politische Führung hat.