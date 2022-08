Diplomatie : Deutschland und Marokko ziehen Schlussstrich unter Krise

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wird in Rabat von ihrem Amtskollegen Nasser Bourita empfangen. Foto: Britta Pedersen/dpa

Rabat Die Funkstille zwischen Marokko und Deutschland wegen eines Streits um eine nordafrikanische Wüstenregion ist beendet. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern werden wieder hochgefahren.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und ihr Amtskollege Nasser Bourita verständigten sich bei einem Treffen in der marokkanischen Hauptstadt Rabat auf eine gemeinsame Erklärung, die eine Wiederaufnahme der Zusammenarbeit auf allen Feldern vorsieht. Beide sprachen von einem „neuen Kapitel“ im deutsch-marokkanischen Verhältnis.

Die Differenzen in der Frage der Westsahara, einem von Marokko besetzten Wüstengebiet, bleiben aber grundsätzlich bestehen. Marokko beansprucht die dünn besiedelte Region für sich, während die internationale Gemeinschaft das nicht anerkennt. Baerbock und Bourita unterstützten nach ihrem Gespräch aber gemeinsam die Bemühungen der Vereinten Nationen, den Konflikt zu lösen.

„Marokko sucht keine Lösung außerhalb der Vereinten Nationen“, sagte der marokkanische Außenminister. Baerbock betonte wie wichtig es ihr sei, dass beide Seiten diesen Weg gehen wollten. „Dass es in Nuancen Unterschiede gibt, das ist meistens so, wenn man am Anfang von Prozessen steht.“