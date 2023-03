Partner in Europa Deutschland und Niederlande vertiefen Militärkooperation

Zu den Regierungskonsultationen reiste Scholz mit sechs Ministerinnen und Ministern gleich im Anschluss an die Nachtsitzung des Ampel-Koalitionsausschusses - ohne geschlafen zu haben. Bei den Beratungen ging es auch um ein großes wirtschaftliches Projekt, das für die Energieversorgung in Deutschland wichtig ist: den Verkauf des Stromnetzes des niederländischen Betreibers Tennet in Deutschland an den deutschen Staat. Scholz sprach bei seiner Pressekonferenz mit Rutte von einer „ersten Einigung“. Rutte äußerte sich jedoch vergleichsweise distanziert und sprach von laufenden Gesprächen.