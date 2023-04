Ukraine-Krieg Drohnenattacke: Großbrand in Treibstofflager auf der Krim

Der ukrainische Militärgeheimdienst wiederum sprach von zehn zerstörten Öltanks. „Ihr Gesamtvolumen beträgt etwa 40.000 Tonnen“, sagte Behördensprecher Andrij Jussow. „Das ist Gottes Strafe speziell für die getöteten Bürger in Uman, unter denen fünf Kinder sind“, sagte er Bezug nehmend auf einen russischen Raketenangriff in der Nacht zuvor. Durch den Einschlag einer russischen Rakete in einem Wohnhaus in Uman waren 23 Menschen ums Leben gekommen.