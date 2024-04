Krieg in Nahost Druck auf Israel nach Tod von Gaza-Helfern wächst

Die Organisation World Central Kitchen will angesichts des Tods ihrer Mitarbeiter ihren Einsatz in der Region sofort stoppen und bald Entscheidungen „über die Zukunft unserer Arbeit treffen“. Israel riskiere, am Ende ohne Partner für die Bereitstellung und Lieferung humanitärer Hilfe in den Gazastreifen dazustehen, zitierte die „Times of Israel“ einen Beamten der US-Regierung.