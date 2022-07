Kriminalität : Dutzende Schüsse: Schwarzer bei US-Polizeieinsatz getötet

Akron Jayland Walker wurde Ende Juni erschossen. Jetzt wurden die Videos des Polizeieinsatzes veröffentlicht. „Es ist sehr schwer zu ertragen“, sagt der Bürgermeister.

Erneut sorgt in den USA ein Polizeieinsatz für Empörung, bei dem ein schwarzer Mann erschossen wurde. Die Polizei in Akron im Bundesstaat Ohio veröffentlichte am Sonntag mehrere Videos des Einsatzes am 27. Juni.