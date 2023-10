Südamerika Ecuador: 35-jähriger Noboa gewinnt Wahl

Die Gewalt in dem 17 Millionen Einwohner zählenden Andenstaat hat in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen. Die Mordrate von rund 25 Tötungsdelikten pro 100.000 Einwohner im vergangenen Jahr war die höchste in der Geschichte des Landes und eine der höchsten Lateinamerikas. Vor wenigen Tagen wurden sieben Verdächtige im Fall des Mordes an Kandidat Villavicencio in Gefängnissen tot aufgefunden.