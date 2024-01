Südamerika Ecuador: Chaos in Gefängnissen - Ausnahmezustand erklärt

„Die Zeiten, in denen die wegen Drogenhandel, Auftragsmord und organisierter Kriminalität Verurteilten der Regierung gesagt haben, was sie zu tun hat, sind vorbei“, sagte Präsident Daniel Noboa in einer Ansprache. „Wir übernehmen in den Gefängnissen wieder die Kontrolle.“ Auf Videos war zu sehen, wie schwer bewaffnete Soldaten und Polizisten in eine Haftanstalt einrückten und die Häftlinge in Unterwäsche auf dem Boden des Innenhofes aufreihten.