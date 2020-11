Beobachter skeptisch : Einigung bei Libyen-Gesprächen auf Wahlen im Dezember 2021

Libysche Teilnehmer tragen Mund-Nasen-Bedeckungen und nehmen am von der UNO vermittelten Libyschen Forum für politischen Dialog teil. Foto: Khaled Nasraoui/dpa

Tunis Seit Anfang der Woche verhandeln 75 Vertreter aus Libyen über die Zukunft des Krisenlandes. Davon wird abhängen, ob der langjährige Bürgerkrieg beendet werden kann. Es gibt erste Fortschritte.

Im Bürgerkriegsland Libyen soll es am 24. Dezember nächsten Jahres landesweite Wahlen geben. Darauf hätten sich die Teilnehmer der Libyen-Gespräche in Tunesien geeinigt, sagte die UN-Sondergesandte Stephanie Williams am Freitagabend.