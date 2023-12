Golfemirat Emir von Kuwait im Alter von 86 Jahren gestorben

Unter Scheich Nawaf war die Politik des kleinen Golfstaats zuletzt auch von Krisen geprägt. Mehrfach trat die Regierung in den vergangenen Jahren zurück. Kuwait hat das aktivste Parlament in der Region, dem etwas mehr Einfluss auf die Gesetzgebung gewährt wird als in den Nachbarländern. Die faktische Macht liegt jedoch in den Händen der Herrscherfamilie.