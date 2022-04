Frankreich-Wahl : Emmanuel Macron: Vom Politikjungstar zum Krisenpräsidenten

Paris 2017 will Macron Frankreich verändern. Er Reformen und durchlebt Krisen International wächst seine Rolle immer weiter, doch im Land begeistert er nur mäßig. Wer ist der Präsidentschaftskandidat?

„Präsident der Reichen“ - dieses Etikett haftet Macron an, seit der frühere Investmentbanker vor fünf Jahren als Außenseiter die Wahl um den Einzug in den Élyséepalast gewann. Ausgerechnet ihn, der einen politischen Neuanfang versprach, sehen viele als festen Bestandteil, gar als Inbild, der Politik-Elite. International gilt er hingegen als neuer Impulsgeber in Europa und im Ukraine-Krieg als einer der wichtigsten Vermittler auf dem Kontinent.

Innen Widerstand, außen Anerkennung

Der 44-jährige Mitte-Politiker aus dem nordfranzösischen Amiens polarisiert. Mal begeistert er als charismatischer Redner, mal stößt er mit seinen klaren Worten an: Unvergessen bleibt seine Äußerung, er wolle Ungeimpfte in der Corona-Krise bis zum Ende nerven.

Großer Wandel bleibt aus

Macron ist einer, der bei etlichen Themen mitmischen will, aber vielleicht auf zu vielen Hochzeiten tanzt, um am Ende auch wirklich sichtbare Ergebnisse hervorzubringen. Zahlreich waren die Momente, in denen er leidenschaftlich Veränderung predigte, doch der große Wandel blieb aus. „Man transformiert das Land nicht in fünf Jahren“, sagte Macron vor Kurzem und gestand in einem anderen Interview, die Zeit im Élysée sei zu schnell vergangen. Macron ist als Präsident zwar teils mutige Schritte gegangen, hat die Arbeitslosigkeit eingedämmt und Frankreich wirtschaftlich voran gebracht, doch ein klares politisches Vermächtnis hinterlässt er nicht.