Marjorie Taylor Greene : Empörung über Holocaust-Vergleich von Trump-Anhängerin

Washington "Verstörend", "böser Irrsinn": Eine Kongressabgeordnete der US-Republikaner vergleicht die Maskenpflicht mit dem Tragen des Judensterns. Das Urteil über die Äußerung von Greene ist parteiübergreifend einhellig.

Greene - eine glühende Anhängerin von Ex-Präsident Donald Trump - hatte die Maskenpflicht im Sender Real America's Voice mit der Pflicht des Tragens eines Judensterns in Verbindung gebracht und gesagt: „Wissen Sie, wir können auf eine Zeit in der Geschichte zurückblicken, in der Menschen gesagt wurde, sie müssten einen goldenen Stern tragen, und sie wurden definitiv wie Bürger zweiter Klasse behandelt, so sehr, dass sie in Züge gesteckt und in Gaskammern in Nazi-Deutschland gebracht wurden.“