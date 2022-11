Südostasien : Enges Rennen bei Parlamentswahl in Malaysia

Enges Rennen bei Parlamentswahl in Malaysia

Eine Frau zeigt ihren eingefärbten Finger nach der Stimmabgabe in Seberang Perai. Foto: Vincent Thian/AP/dpa

Kuala Lumpur Malaysias politische Landschaft ist von immer neuen Wirren geprägt. Kann die Neuwahl dem Königreich Stabilität bringen?

Bei der Parlamentswahl in Malaysia hat sich am Samstag wenige Stunden nach Schließung der Wahllokale ein möglicher Sieg der oppositionellen Koalition Pakatan Harapan (Allianz der Hoffnung, PH) abgezeichnet. Jedoch war das Rennen am späten Abend (Ortszeit) noch nicht entschieden.