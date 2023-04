Konflikte Entsetzen nach Luftangriff auf Zivilisten in Myanmar

Die Leichen von 53 Opfern seien relativ intakt geborgen worden, aber zahlreiche Tote seien in viele Teile zerrissen worden. Deshalb sei es schwer, die genaue Opferzahl zu bestimmen. „Als wir die Leichen am Abend bergen wollten, haben sie einen weiteren Luftangriff gestartet. Ich habe keine Worte dafür, wie brutal die Junta mit Zivilisten umgeht“, sagte der Mann der Deutschen Presse-Agentur am Telefon.