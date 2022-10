Konflikte : Erdogan droht Griechenland: Könnten nachts kommen

Prag Die Spannungen zwischen der Türkei und Griechenland sind auch beim Gründungsgipfel der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft spürbar. Der türkische Präsident Erdogan formuliert eine Warnung.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine jüngsten Drohungen an den Nachbarn und Nato-Partner Griechenland wiederholt. „Welches Land auch immer uns stört, welches Land auch immer uns angreift, unsere Reaktion wird immer sein zu sagen: Wir könnten zweifellos mitten in der Nacht kommen“, sagte der 68-Jährige in Prag. Dort nahm die Türkei am Gründungsgipfel der sogenannten Europäischen Politischen Gemeinschaft teil. Darin wollen sich die 27 EU-Staaten mit 17 weiteren europäischen Ländern vernetzen.