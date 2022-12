Türkei : Erdogan kündigt für 2023 letzte Kandidatur an

Istanbul Recep Tayyip Erdogan beherrscht die türkische Politik seit Jahrzehnten. Seine Macht hat er auch rechtlich auf umstrittene Weise zementiert. Doch in ein paar Jahren will er sich zurückziehen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will nach eigenen Worten bei einem Wahlsieg nächstes Jahr nicht noch einmal kandidieren. Der 68-Jährige kündigte bei einem Auftritt in der nordtürkischen Stadt Samsun am Samstag an, 2023 ein „letztes Mal“ um die Unterstützung der Nation zu bitten. Danach werde er an jüngere Politiker übergeben.