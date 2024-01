Bundespräsident Erneuerung einer alten Partnerschaft - Steinmeier in Vietnam

Und noch jemand begleitet ihn: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Denn die unter Fachkräftemangel leidende deutsche Wirtschaft hat ein Interesse daran, ausländische Arbeitskräfte zu gewinnen - was in einem Land mit einer so jungen Bevölkerung wie der Vietnams möglich scheint. Zumal das in diesem Fall auch nichts Neues wäre.