Krieg in der Ukraine : Erste Soldaten verlassen Asow-Stahlwerk in Mariupol

Kiew Mehrere Wochen lang haben sich die letzten ukrainischen Verteidiger der Hafenstadt Mariupol in dem belagerten Asovstal-Werk verschanzt. Jetzt sollen erste Soldaten das Stahlwerk verlassen haben - darunter viele Schwerverletzte.

Auch seien 211 weitere ukrainische Kämpfer in die von russischen Truppen besetzte Ortschaft Oleniwka gebracht worden. Sie sollen später in einem Gefangenenaustausch zurückkehren, hieß es. Die Schwerverletzten seien in die Stadt Nowoasowsk transportiert worden. An der Evakuierung der weiteren Verteidiger des Stahlwerks Azovstal werde noch gearbeitet.