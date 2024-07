Wikileaks-Gründer Erstes Familienfoto mit Julian Assange seit seiner Heimkehr

Assange hatte seine Frau bis zur Ankunft in Canberra noch nie in Freiheit getroffen. Die Beziehung der beiden begann erst während seiner Zeit in der ecuadorianischen Botschaft, wo er sich sieben Jahre verschanzt hatte. 2019 wurde er dort festgenommen, die USA forderten seine Auslieferung. 2022 heiratete das Paar im Belmarsh-Gefängnis in London.