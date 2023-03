Parlamentswahl : Estland: Partei von Regierungschefin Kallas siegt klar

Tallinn Estland gilt als einer der größten Unterstützer der Ukraine. Nicht zuletzt wegen Regierungschefin Kaja Kallas. Bei der Parlamentswahl setzt sie sich mit ihrer Partei klar durch.

Die Menschen in Estland setzen angesichts des russischen Kriegs in der Ukraine auf politische Kontinuität: Bei der Parlamentswahl in dem baltischen EU- und Nato-Land haben sie die wirtschaftsliberale Partei von Regierungschefin Kaja Kallas erneut zur stärksten Kraft gemacht. Damit dürfte die 45-Jährige ihren klaren und harten Kurs gegen den Nachbarn Russland und dessen Angriffskrieg weiterführen können. Kallas steht seit 2021 als erste Frau in Estlands Geschichte an der Regierungsspitze - und gilt als eine der resolutesten Unterstützerinnen von Kiew in Europa.