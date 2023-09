Verteidigung Estlands Regierungschefin für höhere Ausgaben in Nato

Verteidigungsminister Boris Pistorius wird heute an der Sicherheitskonferenz teilnehmen. Erwartet wird, dass der SPD-Politiker den weiteren Kurs Deutschlands in der Sicherheitspolitik absteckt. An dem Treffen („Annual Baltic Conference on Defence/ABCD“) nehmen Vertreter der baltischen Republiken sowie aus weiteren Nato-Staaten und aus der Ukraine teil.