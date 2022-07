Russische Invasion : Etwa 75.000 Russen in Ukraine-Krieg getötet oder verletzt

Etwa 75.000 Russen in Ukraine-Krieg getötet oder verletzt

Ein ukrainischer Soldat geht am Stadtrand von Kiew in Schussposition. Foto: Vadim Ghirda/AP/dpa

Kiew/Moskau/Washington Im Krieg gegen die Ukraine gehen die Opferzahlen auf russischer Seite nach US-Schätzungen in die Zehntausende. Bei ihrer Gegenoffensive macht die Ukraine Fortschritte. Die aktuellen Entwicklungen im Überblick.

„Wir wurden darüber informiert, dass mehr als 75.000 Russen entweder getötet oder verletzt wurden, was enorm ist“, zitierte der Sender die demokratische Abgeordnete Elissa Slotkin, die zuvor an einem geheimen Briefing der US-Regierung teilgenommen hatte. Der US-Auslandsgeheimdienst CIA hatte zuletzt geschätzt, dass auf russischer Seite bereits 15.000 Menschen ums Leben gekommen seien. Aktuelle Angaben der offiziellen Stellen in Russland zu Totenzahlen gibt es nicht.