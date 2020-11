Verfahren beschlossen : EU-Einigung: Rechtsstaatsverstöße könnten teuer werden

Europaflaggen wehen vor dem Sitz der Europäischen Kommission in Brüssel. Foto: Michael Kappeler/dpa

Brüssel Erstmals in der Geschichte der EU soll die Möglichkeit geschaffen werden, Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit im großen Stil finanziell zu ahnden. Die jetzt getroffene Einigung zum Thema birgt allerdings auch ein großes Risiko.

Polens Vize-Justizminister Sebastian Kaleta bezeichnete den Deal in einer ersten Reaktion als eine „Einigung auf einen beispiellosen Bruch der EU-Verträge. Die per Mehrheitsentscheidung vorgesehene Einführung des Rechtsstaatsmechanismus stelle aus Polens Sicht eine „totale Missachtung“ der Rechtsstaatlichkeit dar. Genauso gut könne sich eine Mehrheit der EU-Staaten darauf einigen, dass alle nationalen Steuereinnahmen künftig in den EU-Haushalt fließen müssten, kommentierte Kaleta.